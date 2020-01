Alençon. La nouvelle Maison des solidarités est ouverte près de la Halle au Blé

La nouvelle Maison des solidarités vient d'ouvrir en plein centre-ville d'Alençon, mi-janvier 2020, dans un ancien hôtel particulier qui a été totalement rénové, 24 place de la Halle au Blé, pour près de 2 millions d'euros de travaux.

Sur ce site, le bâtiment principal de deux étages abrite des bureaux pour les entretiens avec le public, des espaces de travail, mais aussi : salle de réunion et locaux administratifs. Le Centre communal d'action social (CCAS) y est désormais installé. Il a pour mission de développer des actions en direction de tous les habitants, et plus particulièrement les seniors et les publics fragiles. Un autre bâtiment neuf a été érigé dans sa continuité : il accueillera d'ici la fin du mois de janvier le Centre local d'information et de coordination (CLIC). Celui-ci a pour mission de faciliter l'accès au droit des personnes âgées, handicapées, et des aidants.

Malgré leur emménagement sur ce nouveau site, les numéros de téléphone du CCAS et du CLIC restent inchangés. CCAS 02 33 32 41 11. CLIC 02 33 29 01 14.