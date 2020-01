Insolite. La fabuleuse demande en mariage d'un Américain

C'est une date qui restera dans la mémoire des deux amoureux Lee et Sthuthi, ainsi que dans celle de leurs familles et amis.

Lee et Sthuthi sont en couple depuis le lycée, et partent au cinéma en amoureux. Ils vont voir le Disney préféré de la jeune femme La Belle au bois dormant. Mais tout à coup, il se passe quelque chose dans le film, le visage des personnages semble différent. C'est normal : Lee est cinéaste et a travaillé six mois avec un animateur pour recréer son visage et celui de Sthuthi dans le film. S'ensuit alors la demande, qui se passe en interaction avec le film. Pas de gêne avec les autres spectateurs de la salle : ce sont en fait uniquement des proches du couple !