Seine-Maritime. Le Havre développement invitée à s'interroger sur sa raison d'être

L'association Le Havre développement a pour objectif d'aider au développement économique de la région havraise, du Pays de Caux jusqu'à Fécamp. Elle a été créée en 1996, à l'initiative de la Ville du Havre, de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et du port autonome du Havre. La chambre régionale des comptes Normandie a examiné sa gestion pour les années 2013 à 2017.

Voici son rapport d'observations définitives :

"- La chambre régionale des comptes Normandie invite l'association à davantage formaliser ses procédures internes pour prévenir les zones de risques identifiées par la chambre tenant à l'absence de délégation aux directeurs généraux, à l'absence de séparation des fonctions d'engagement et de paiement, aux conditions d'utilisation des moyens de paiement et d'autorisation des déplacements.

- Sous l'effet de la réduction de la masse salariale, elle-même consécutive à la baisse des effectifs "métiers", et du recul des dépenses liées aux activités de développement, les charges d'exploitation ont diminué de plus de 50 % au cours de la période examinée. Cette trajectoire s'est accompagnée d'une baisse quasi équivalente du niveau des ressources de financement, composées exclusivement de cotisations et de subventions.

- Si l'association a su développer une expertise dans la recherche de filières innovantes, la réduction de son périmètre d'intervention et la baisse continue des subventions en provenance de tiers témoignent d'un ralentissement de son activité.

- Si cette tendance devait se poursuivre, la question du maintien de l'agence risquerait à nouveau de se poser. Ses ressources, assurées à 98 % par des fonds publics, servent davantage à financer des charges de structure et de personnel que des actions opérationnelles en faveur du développement. La chambre invite les membres de l'association à s'interroger sur sa raison d'être."