Le Havre. Décès d'un homme dans un hall d'immeuble

Mardi 14 janvier dans l'après-midi, une personne entend du bruit dans son hall d'immeuble, rue des Œillets au Havre. Elle sort et découvre un voisin allongé au sol, blessé à la tête. Le témoin va chercher de l'aide à la pharmacie voisine. Finalement les pompiers et le SAMU sont appelés. Le décès de l'homme de 54 ans est déclaré à 17 h 50. Alcoolique chronique et dépressif, la piste d'une chute accidentelle dans les escaliers est privilégiée. Une enquête est tout de même ouverte.