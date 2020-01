Nonant-le-Pin. Biocombustibles s'installe sur l'ex-site d'enfouissement de GDE

L'épilogue est inattendu : Biocombustibles, qui livre du bois pour les chaudières collectives d'Alençon, L'Aigle et Argentan a inauguré ce mardi 14 janvier sa plateforme-bois à Nonant-le-Pin, sur un site qui aurait pu être un lieu de stockage de déchets. Chacun se rappelle des 10 années de mobilisation de riverains, notamment des propriétaires des haras voisins du site, qui voyaient d'un très mauvais œil ce projet d'enfouissement aux pieds de leurs haras, les plus prestigieux de France.

Noëlle Sandoz (Ass. Nonant-Environnement), Chantal Castelnot (Préfète), Eric Puérari (Ass. Sauvegarde des Terres d'élevage) et Jean-Jacques Ribot (Biocombustibles) - Eric Mas

Ce fut un blocus du site pendant plus d'un, une bataille juridique et politique qui a abouti en 2016, par l'interdiction du stockage de déchets. "Finalement après un an de négociations, GDE a revendu son site à une SCI pilotée par les deux associations d'opposants, qui le louent à Biocombustibles", explique Noëlle Sandoz, présidente de l'une de ces deux associations.

Le nouveau bâtiment de Biocombustibles à Nonant-le-Pin. - Eric Mas

"Nous avons fait de la médiation, on a mis de l'huile dans les rouages", explique la préfète de l'Orne, Chantal Castelnot.

Jean-Jacques Ribot, président de Biocombustibles. - Eric Mas

Biocombustibles ne disposait que d'un bureau à Argentan et déposait son bois sur le site de la SEP, à Sées. "Mais désormais, Biocombustibles dispose de son propre outil de travail à Nonant-le-Pin, avec cinq salariés", précise Jean-Jacques Ribot, son président, qui profite ainsi d'un entrepôt de 3 000 m2 et d'une plateforme de 25 000 m2.

Que va devenir l'immense alvéole (vide) de stockage construite par GDE ? - Eric Mas