Caen. Il tente de se débarrasser du cannabis caché dans son caleçon

Mardi 14 janvier, le tribunal correctionnel de Caen jugeait un prévenu pour acquisition et détention de cannabis. Dans la nuit du 1er septembre 2019, l'attention de policiers en patrouille est attirée par un homme qui, à leur passage, tente de se délester d'un paquet dissimulé dans… son caleçon. L'homme est interpellé. Le paquet en question s'avère contenir du cannabis. Ses explications quant à la provenance des stupéfiants sont confuses. Pour le procureur, les choses sont beaucoup plus claires : il avait du cannabis sur lui et, par conséquent, il a bien dû l'acquérir à un moment ou un autre ! Pour lui, les faits sont caractérisés. Il requiert trois mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal condamnera le prévenu à deux mois avec sursis.