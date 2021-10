Le Havre. Le port bloqué pendant trois jours

Depuis le mardi 14 janvier et pendant trois jours, le port du Havre est bloqué. Une action lancée à l'appel de la fédération nationale CGT des Ports et Docks, dans le cadre de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. 72 heures d'arrêt de travail, comme il y a déjà eu les mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 janvier derniers. Les 450 manifestants prévoient également l'installation de piquets de grèves devant les directions des grands ports maritimes, le vendredi 17 janvier. L'objectif est de pénaliser l'activité. "On ne lâchera pas", indique Laurent Delaporte, secrétaire général CGT des travailleurs portuaires du Havre.

Impact sur l'économie locale

Une action qui n'est pas sans conséquences pour l'économie locale. "Je pense que les mouvements sociaux ne sont pas bons à court terme. Si on regarde l'activité portuaire, on a des résultats directs, avec des escales annulées. Je suis aussi soucieuse pour les commerces, qui peuvent en pâtir. Les grèves ont commencé début décembre, au moment où certains commerçants font 50 % de leur chiffre d'affaires. Je suis aussi inquiète pour la suite, pour le moyen et le long terme. À la CCI, on travaille sur l'attractivité, sur le développement économique et l'emploi. Ce ralentissement économique n'est pas flatteur", s'inquiète Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine Estuaire.