Rouen. Les Dragons de Rouen coupés dans leur élan par les Pionniers de Chamonix

Le match

5-1 c'est le score du match en retard de la 26e journée de Synerglace Ligue Magnus que les Dragons ont perdu contre les Pionniers. En cas de victoire, les Jaunes et Noirs avaient pourtant la possibilité de revenir à hauteur d'Amiens, 3e, et après un premier tiers vierge de but, les Rouennais allaient dans ce sens en ouvrant la marque sur un but de Joris Bedin dès l'entame du second tiers.

Malgré l'ouverture du score, les Normands allaient subir l'égalisation Mattias Terrier en fin de tiers en supériorité numérique. Le dernier tiers débutait sur ce score de parité mais l'indiscipline rouennaise allait faire partir tout espoir de victoire avec trois pénalités successives qui amenaient trois buts des Chamoniards (Fabien Kazarine, Joonas Sammalmaa et Samul Salonen) 4-1. Pire encore, les locaux allaient même s'offrir un but en infériorité numérique pour conclure une soirée cauchemardesque aux joueurs de Fabrice Lhenry.

⚡️FIN DU MATCH⚡️#CHAROU@PionniersHockey 5⃣-1⃣ @DragonsdeRouen

La fiche

Période 1

(pas de but)

Période 2

Rouen - Joris Bedin (Marc-Andre Thinel, Florian Chakiachvili) 0:35

Chamonix - Matthias Terrier (en supériorité numérique) (Joonas Sammalmaa, Frederik Widen) 18:01

Période 3

Chamonix - Fabien Kazarine (en supériorité numérique) (Mathieu Briand, Benjamin Lagarde) 5:40

Chamonix - Joonas Sammalmaa (en supériorité numérique) (Joona Tolvanen, Malo Ville) 7:23

Chamonix - Samuel Salonen (en supériorité numérique) (Malo Ville, Joonas Sammalmaa) 8:29

Chamonix - Joonas Sammalmaa (en infériorité numérique) (Benjamin Lagarde) 11:44

Prochain rendez-vous

Quatrièmes au classement, les Dragons de Rouen feront une coupure avec le championnat pour s'attaquer à la demi-finale de Coupe de France sur leur glace de l'Ile Lacroix, mercredi 15 janvier 2020, face aux Scorpions de Mulhouse.