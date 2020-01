Le Havre. Plainte contre le SAMU après un décès

Une plainte a été déposée contre le SAMU du Havre. Le mercredi 8 janvier, une femme appelle le 15. Son père de 47 ans se sent mal. Il a les lèvres bleues et son genou, qui vient d'être opéré, est enflé. Le SAMU envoie sur place un médecin de garde et une équipe des pompiers. Le médecin préconise une hospitalisation, mais le patient refuse d'aller à l'hôpital.

Le praticien va alors prescrire des médicaments pour soulager l'homme. Sa fille se déplace à la pharmacie et rapporte rapidement le traitement à son père. Après plusieurs dizaines de minutes, son état de santé s'aggrave.

La femme rappelle le SAMU, qui lui aurait expliqué avoir déjà fait le nécessaire, et va refuser l'envoi d'une nouvelle équipe. L'homme décédera à 20 h 50. L'autopsie va révéler une septicémie, certainement des conséquences de son opération au genou. Les analyses toxicologiques sont toujours en cours.

La police a ouvert deux enquêtes : l'une pour éclaircir les circonstances du décès et l'autre sur le fonctionnement du SAMU.