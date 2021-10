Rouen. Les candidats aux élections municipales à la rencontre des citoyens

Marine Caron se dit "émue" lors de

l'inauguration de sa permanence

Elle ne s'attendait pas à voir autant de monde, le mercredi 8 janvier, pour l'inauguration de son local de campagne. Marine Caron a rappelé se présenter en toute indépendance, sans le soutien d'un parti, "une candidature libre loin des rivalités partisanes". À la question de savoir si elle pourrait rejoindre, à un moment, un autre candidat, Marine Caron s'y refuse et affirme ne pas connaître les projets portés par les autres prétendants. Le sien d'ailleurs, autour des axes "Respirer, vivre, s'épanouir", ne sera connu que dans quelques semaines.

L'entrepreneur rouennais Jean-Louis Louvel a "hâte d'en découdre"

Il a, lui aussi, inauguré sa permanence, le samedi 11 janvier, sur la place Saint-Marc à Rouen. Après une cinquantaine de "réunions d'appartement", Jean-Louis Louvel (notre photo) s'est présenté face à un public venu nombreux. À ceux qui critiquent les nombreux soutiens politiques qu'il reçoit, il répond : "Nous ne sommes pas en train de faire de la politique politicienne, mais de nous rassembler pour faire de la politique autrement." À l'adresse des autres candidats, il dit avoir "hâte d'en découdre" et dévoilera son programme le 4 février à la Halle aux toiles.

Le Rassemblement national positionne un candidat à Elbeuf

Ils sont désormais trois prétendants à Elbeuf. Après le maire socialiste actuel, Djoudé Mérabet, puis Yanis Khalifa (sans étiquette), le Rassemblement national se lance. Le parti s'est allié à Debout la France et au Centre national des indépendants et paysans pour présenter un binôme : Marie Durand, ancienne candidate aux élections européennes, et Franck Buleux, président de la Société des écrivains normands.