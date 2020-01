Vie locale. Les dernières actualités des commerces

Kimono Yui, le Japon

s'installe à Rouen

Découverte d'une authentique boutique japonaise au 104 rue Malpalu.

Le pays du soleil levant se laisse découvrir dans cet écrin très raffiné et dépaysant.

Miho Balangé, originaire de la région de Kobé, propose dans un écrin à la décoration aérienne et très épurée, des kimonos traditionnels de deuxième main en soie, en coton pour l'été et en laine pour l'hiver. Créée à l'origine pour la vente de ce vêtement traditionnel japonais, sa boutique s'est très vite diversifiée en proposant de nombreux objets importés directement du Japon. Ainsi à côté de somptueux kimonos, Miho Balangé vend aussi des furoshikis, tissus pour emballer des cadeaux ou pouvant servir de sac. Elle réalise d'ailleurs des créations originales à partir de tissus comme de jolies bourses en tissu de kimono et des accessoires pour cheveux. Miho Balangé dit "avoir hérité de sa mère le goût de la fabrication et la création de petits objets".

Dans cette boutique, située non loin de l'église Saint-Maclou, des poupées en bois traditionnelles se donnent à découvrir comme des éventails. Les clients trouvent aussi de l'habillement japonais, les arts de la table et des idées de décoration de la maison.

Miho Balangé participe aussi à des rencontres artistiques et réalise des démonstrations d'origami et de furoshiki. "Yui est un caractère chinois qui signifie 'lien', explique-t-elle. C'est un symbole de mon histoire." Puisque mariée à un Français, c'est une passerelle entre deux continents et deux philosophies qu'elle a résumée dans le nom de sa boutique.