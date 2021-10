Spectacle familial. Peppa Pig, George et leurs amis sont de retour !

Après le succès du "Grand Splash", Peppa Pig, George et leurs amis sont de retour pour un nouveau spectacle : "La Surprise". La famille Pig vous donne rendez-vous samedi 18 janvier à 14 h 30 au Zénith de Caen pour une après-midi remplie de mystères… L'histoire débute paisiblement.

C'est une belle journée où Peppa joue dehors avec ses amis. Maman Pig et Papa Pig ont une surprise pour elle et George. Les enfants cherchent par tous les moyens à deviner ce que c'est… Le public saura-t-il trouver de quoi il s'agit ? Ce spectacle, aux airs de comédie musicale annonce une après-midi amusante, remplie de chansons et gorgée de couleurs.

(De 25 à 42 €. Plus de renseignements sur www.zenith-caen.fr)