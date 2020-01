Rouen. Municipales. Les élus PS présentent un projet commun pour la Métropole

Le candidat à la mairie de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, l'a martelé depuis le début de sa campagne, et l'a rappelé, ce vendredi 10 janvier 2020. "Il est malhonnête de partir en campagne municipale sans parler de la Métropole." Et pour cause, les compétences les plus importantes sont à ce niveau : transports en communs, voiries, gestion des déchets, développement urbain sont autant d'enjeux métropolitains.

"On sera prêts"

C'est à partir de ce constat que s'est formé un collectif d'une quarantaine d'élus et candidats de sensibilités de gauche, majoritairement socialistes ou apparentés. Dans ce collectif, les maires de Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen, Elbeuf, Le Trait ou de Freneuse entre autres, travaillent depuis septembre dernier à l'élaboration d'un programme commun.

"On sera prêts pour mettre en place les initiatives", explique Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, en évoquant par exemple la question du territoire zéro déchet de longue durée.

C'est aussi au niveau métropolitain que le collectif souhaite la gratuité des transports en commun lors des pics de pollution, leur gratuité le samedi, une tarification sociale des transports ou encore le développement du tram-train entre Rouen et Elbeuf en passant par Petit-Couronne et Grand-Couronne.

À condition bien sûr que le collectif obtienne une majorité.