Caen. En tournage, à la rencontre des Normands écolo

Nous sommes en 2015. Dans son documentaire, Demain, le réalisateur Cyril Dion présente des citoyens du monde qui réinventent l'économie, l'agriculture, l'éducation… pour le bien de la planète. Le film fait un carton : un million d'entrées en salles. Cinq ans plus tard, c'est la même philosophie qui guide Quentin Gérault et Killian Charton, âgés respectivement de 20 et 21 ans.

"Un impact concret

sur l'environnement"

Ces deux-là se sont rencontrés sur les bancs du lycée Victor-Hugo, à Caen, avant de suivre le même DUT de Mesures-Physiques. Mais aujourd'hui, ils ont troqué tubes à essai et paillasses contre appareils photos. "Nous allons réaliser une série de huit vidéos à la rencontre des Normands qui portent des initiatives liées à l'écologie. Des entreprises, des associations… qui ont impact concret sur l'environnement", détaille Quentin, chargé de mener les interviews. "Je me glisse dans la peau d'un citoyen lambda et je me laisse guider par l'interlocuteur", poursuit cet écologiste convaincu. "Je l'ai toujours été ! Ça me tenait à cœur de valoriser ces gens qui sont parfois dans l'ombre et pourtant font des choses extraordinaires."

C'est Killian qui assure la technique. "Je suis en quelque sorte 'directeur de la photographie', éclaire cet autodidacte, il faut gérer la lumière, l'éclairage, les réglages photo… Avec parfois des imprévus, comme une météo exécrable !" Il a aussi fallu identifier les acteurs de leurs vidéos. "On a mené des recherches, assisté aux assises de l'économie circulaire. Il faut être convaincant, ce n'est pas toujours facile au début !", sourit Quentin. Le duo est tout de même parvenu à séduire le Département, la Région et le collectif Normandie Equitable avec un épisode pilote.

Des vidéos

d'une dizaine de minutes

La première vidéo officielle sera publiée le samedi 8 février, sur la chaîne Youtube du duo. Elle sera consacrée à l'association caennaise La Chiffo. "Une structure qui collecte et revalorise les vêtements à travers des boutiques solidaires. Or, on sait que le marché du vêtement a un vrai impact sur la planète aujourd'hui." Pour éclairer leurs propos, les apprentis journalistes ont prévu de faire appel à des scientifiques, des élus, des responsables associatifs. En ce mois de janvier, la moitié des tournages, qu'ils concilient avec leur vie d'étudiants, ont déjà été réalisés. Restera ensuite la post-production à effectuer avant de pouvoir publier ces mini-documentaires d'une dizaine de minutes. "On espère toucher un maximum de personnes." Peut-être pas le million, mais le plus de Normands possible !