Flamanville. Championnat de France de cyclo-cross dans le Cotentin

Cet événement national est organisé chaque année depuis 1902 afin de déterminer le champion de France dans chaque catégorie. Le titre est attribué sur une course unique et le champion de France porte le maillot tricolore jusqu'aux championnats de France suivants.

Le château de Flamanville sera l'enceinte de ce parcours important cette année 2020. Il sera long de 3,030 m, pour un dénivelé positif de 70 m. Un circuit complet, rapide et physique, qui offre peu de récupération (faible dénivellation). Un parcours idéalement tracé pour le spectacle sportif comme pour la visibilité des spectateurs. Michael Lemardelé, organisateur et président du cyclo-cross de Flamanville, parle de la durée de course d'un tour par les coureurs.

300 coureurs sont engagés, toutes catégories confondues, avec 12 régions représentées pendant les deux jours de compétition. Parmi eux bien sûr, des Normands :

Voici le programme du week-end :

SAMEDI 11 JANVIER

CHAMPIONNAT DE FRANCE Cadettes

13 heures : Départ de la course/durée : 30 minutes

CHAMPIONNAT DE FRANCE Cadets

14 h 10 : Départ de la course/durée : 30 minutes

CHAMPIONNAT DE FRANCE Espoirs Hommes

15 h 15 : Départ de la course/durée : 50 minutes

DIMANCHE 12 JANVIER

CHAMPIONNAT DE FRANCE Juniors Femmes

9 h 15 : Départ de la course/durée : 40 minutes

CHAMPIONNAT DE FRANCE Juniors Hommes

10 h 30 : Départ de la course/durée : 40 minutes

CHAMPIONNAT DE FRANCE Élite et Espoir Femmes

13 h 20 : Départ de la course/durée : 43 minutes

CHAMPIONNAT DE FRANCE Élite Hommes

15 heures : Départ de la course/durée : 1 h 03

Certaines des courses du dimanche 12 janvier seront retransmises à la télévision.

13 h 20 à 14 h 15 : Épreuve Élite Femmes en direct sur Eurosport

15 h 10 à 16 h 20 : Épreuve Élite Hommes en direct sur Eurosport et FranceTVSport.fr

15 h 15 à 16 h 10 : En direct sur France 3 Normandie

Vous pourrez aussi suivre l'intégralité de la compétition sur internet : www.ffc.fr, www.cyclocrossencotentin.fr et Facebook

Les entrées sont payantes :

Tarif pour le week-end : 15 €

Tarif pour la journée : 10 €

Gratuit pour les -16 ans

Retrouvez l'interview complète de Michael Lemardelé, organisateur et président du cyclo-cross de Flamanville :