France-Monde. Miley Cyrus annonce son retour sur le devant de la scène

Miley Cyrus s'était faite discrète depuis la sortie de son dernier EP She is coming, en mai dernier. Tout juste quelques annonces floues sur la suite de sa carrière.

Sur son compte Instagram, elle a publié un post qui ne laisse plus aucun doute sur son avenir.

"Nouvelle coupe de cheveux. Nouvelle année. NOUVELLE MUSIQUE". Voilà ce qu'on peut lire en description de la photo publiée par la chanteuse américaine.

Le prochain EP She is here devrait arriver très vite en 2020, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Miley Cyrus s'est entourée de ce qu'il se fait de mieux dans le monde de la musique pour conquérir le public. Andrew Watt sera aux manettes de ce projet musical, lui qui a collaboré avec Camilla Cabello et Shawn Mendes, sur le hit Senorita.