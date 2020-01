France-Monde. Paul Pogba s'affiche sous morphine sur son compte Instagram

Paul Pogba semble avoir encore du mal à digérer son titre de Champion du Monde décroché en Russie à l'été 2018. À la peine avec son club de Manchester United, le milieu de terrain enchaîne les blessures. Il y a quelques jours, il a subi une opération pour soigner sa cheville droite.

Une opération qui s'est bien passée, comme il l'a publié sur son compte Instagram.

Paul Pogba has woken up from surgery feeling just fine 🤪



(via PaulPogba/Instagram) pic.twitter.com/n5MziPsFCN — ESPN FC (@ESPNFC) January 7, 2020

"Les gars, je fais une vidéo sur Instagram. Je ne sais pas si je vais bien. Je ne sais pas si je suis défoncé ou sobre. Je n'ai pas l'air d'être sobre", explique-t-il, encore sous l'influence de son anesthésie et des anti-douleurs qu'il a reçus. Une heure plus tard, "La Pioche" publiera une nouvelle vidéo pour présenter ses excuses pour ce message posté dans un état second. Pour prouver qu'il a retrouvé ses esprits, il annonce qu'il lui faut une nouvelle coupe de cheveux, artifice de son look si particulier.

Le fantasque joueur français cultive donc toujours sa personnalité décalée, alors que l'Euro 2020 se profile pour les hommes de Didier Deschamps.