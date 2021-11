Hors Normandie. Paul Pogba répond aux insultes racistes dont il a été victime

Après avoir raté un pénalty lors d'un match de son club, Manchester United, lundi 19 août 2019, Paul Pogba a été l'objet d'insultes racistes de la part de quelques spectateurs du stade.

Quelques jours plus tard, le samedi 24 août 2019, c'est son coéquipier Marcus Rashford qui était visé par les mêmes insultes après avoir manqué, lui aussi, un pénalty lors de la défaite de "Man U" 2-1 face à Crystal Palace.

Si le club anglais et les coéquipiers des deux joueurs sont très vite montés au front pour défendre les deux footballeurs, le Champion du Monde est enfin sorti de son silence.

Dimanche 25 août 2019, il a publié une photo sur son compte instagram où ses followers peuvent le voir avec son fils dans les bras, posant devant un portrait de Martin Luther King.

En légende, Paul Pogba explique : "Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération puisse être libre aujourd'hui, puisse travailler, puisse prendre le bus, puisse jouer au football. Les insultes racistes et l'ignorance ne peuvent que me rendre plus fort et me motiver à me battre pour la prochaine génération.".