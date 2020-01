Rouen. Eden Park a ouvert ses portes dans le centre-ville

Elle n'avait pas encore de boutique à son nom dans le centre-ville de Rouen. Depuis le mois de décembre, c'est chose faite ! Eden Park a ouvert au 72 rue Saint-Nicolas et propose ses collections destinées aux hommes. Ce nouvel espace s'étend sur un peu plus de 60 m2 dans une atmosphère qui se veut à la fois épurée mais chaleureuse, en rappelant les codes du rugby à travers quelques éléments de la décoration. C'est Boris Péranic qui gère ce nouveau commerce rouennais et qui conseille les clients qui voudront découvrir les vêtements de la marque.