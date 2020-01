Le Molay-Littry. Prison ferme pour trafic de stupéfiants

En septembre 2017, sur signalement, des filatures et écoutes téléphoniques permettent d'identifier un réseau de trafic de stupéfiants et de mettre en examen une femme et quatre hommes. Les deux premiers âgés de 26 et 31 ans sont un peu paumés, moyennement insérés et passent leur temps à fumer du cannabis. Ils "dépannent", rendent des services, jouent les intermédiaires… Les deux autres Antoine Marie et Anthony Bulot 31 ans, semblent être plus actifs dans le réseau et pourraient être les fournisseurs principaux. La femme, elle, Graziella Lecorché, 35 ans, a vendu au moins une fois de l'héroïne à Anthony Bulot alors qu'elle conservait chez elle un paquet de 150 grammes. La procureure est déterminée : "Nous voulons éradiquer ce fléau qui sévit dans la région, alors nous allons continuer à traquer les trafiquants". Les peines prononcées vont dans ce sens. Si les deux premiers n'écopent que de six mois avec sursis, Anthony Bulot est condamné à quinze mois dont dix avec sursis, Antoine Marie à six mois ferme et Graziella Lecorché à huit mois dont cinq avec sursis.