Orne. Un an de chauffage offert, avec Cogeli [Publireportage]

Du 13 au 18 janvier, Cogeli ouvre ses portes. A l'occasion de ces portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir dans les showroom de Falaise et Condé-sur-Sarthe un large choix de poêles à bois et de poêles à granulés. Et pour tout achat d'un appareil, un an de chauffage est offert au client (offre valable uniquement pendant les portes ouvertes)! Cette semaine de portes ouvertes se conclut de façon festive: le 18 janvier, les visiteurs seront accueillis autour d'un cocktail à partir de 17h.

Cogeli, véritable expert

"Le chauffage bois c'est notre métier" résume simplement Julie Bail, gérante avec son époux de la société Cogeli. Tout est dit, Cogeli est expert dans son métier.

Les Bail ont créé la société il y a maintenant 6 ans à Falaise. Lui travaillait déjà dans ce domaine auparavant. La société a vite séduit les Ornais. L'indépendance permet une sélection de modèles unique et qui correspond aux tendances locales. Pour les tarifs, Cogeli pense avant tout au client.

Le "all inclusive" pour se simplifier la vie

L'équipe est constituée de 16 personnes réparties entre les services commerciaux, administratifs et pose. Car c'est aussi une particularité de la société Cogeli: la prestation est "all inclusive". Cogeli assure bien évidement la vente, mais également l'installation, avec des techniciens qualifiés. L'entretien et le service après-vente ne sont pas en reste. Cogeli vient contrôler les appareils de chauffage deux fois par an pour un fonctionnement en toute sécurité. Pas d'embrouille donc entre différents prestataires: profitez d'un projet géré de A à Z par Cogeli.

Cogeli: 69 rue d'Alençon à Condé-sur-Sarthe et Zone Expansia rue du Petit Bois à Falaise.Portes ouvertes du 13 au 18 janvier 2020.