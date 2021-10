Caen. Des grévistes filtrent la circulation du tramway au CHU

La grève contre la réforme des retraites se poursuit avant un nouveau temps fort prévu le jeudi 9 janvier prochain. Dès 5 h 30, ce vendredi 3 janvier, une quarantaine de grévistes (cheminots, postiers, enseignants, Gilets jaunes) se sont rassemblés devant le CHU de Caen. Ils sont entrés dans les différents services de l'établissement pour distribuer des tracts au personnel, malgré l'intervention de la sécurité. "Depuis quand on n'a pas le droit de distribuer des papiers ?", s'exclame un manifestant. Les grévistes ont ensuite filtré la circulation du tramway en retenant chaque rame quelques minutes avant de la laisser repartir. "L'idée n'est pas de bloquer la circulation, mais bien de la ralentir. Pour toucher un maximum de voyageurs, il faut avoir un turnover des tramways", explique Thomas, cheminot. Les personnes mobilisées veulent aussi dénoncer le fait que le parking visiteur du CHU soit payant. "Les gens sont déjà en souffrance et en plus on leur demande de payer le parking !", souffle Thomas. Une autre mobilisation est prévue demain, samedi 4 janvier à 15 heures sur la place Bouchard.