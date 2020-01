Coutances. Être en forme : "quatre à six semaines pour ressentir les bienfaits"

Ce sont deux jeunes âgés de 25 et 24 ans. Baptiste Chicoyneau et Laura Bouvet ont repris en 2018 la salle de remise en forme Espace Center, à Coutances. Après les fêtes, ils livrent quelques conseils pour être en forme.

De bonnes habitudes alimentaires

Cinq portions de fruits et légumes par jour sont indispensables. Privilégier les céréales complètes, limiter les produits transformés et faire attention à manger de tout mais en quantité raisonnable sont de bonnes actions pour préserver sa santé. "Il faut surtout éviter les carences et les excès !", précise Baptiste Chicoyneau.

Un bon sommeil

La régularité du coucher et du lever est essentielle, "environ huit heures de sommeil par jour". Autre conseil, les personnes sont invitées à "réaménager les chambres pour créer une ambiance propice au sommeil".

Prendre le temps de se détendre

Rien de tel que des exercices de relaxation comme ceux de la respiration. "Il faut inspirer par le nez et gonfler le ventre", ajoute le responsable d'Espace Center.

Faire du sport

"Deux à trois séances par semaine, entre 30 minutes et 1 h 15, c'est très bien." Plusieurs exercices s'offrent à vous : cardio, marche ou course, vélo ou vélo elliptique, rameur, cours collectifs avec objectif cardio, ou renforcement musculaire : musculation full body et muscles profonds. "Il faut environ quatre à six semaines pour ressentir les bienfaits. Attention à ne pas en faire trop et trop vite. Il faut y aller progressivement et ne pas faire n'importe quoi."

Et si le budget ou la motivation font défaut ? Sachez (bien) vous entourer et faites du sport en extérieur, entre amis.