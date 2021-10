Honfleur. Travaux : le port départemental inaccessible pendant quelques jours

Débutés le 9 décembre, les travaux du port départemental de Honfleur ont repris le lundi 6 janvier et se dérouleront jusqu'au 31 mars. Il s'agit de restructurer le perré-est, c'est-à-dire le revêtement qui protège l'ouvrage et empêche les eaux de le dégrader. Un nouveau rideau de palplanches, dit rideau "parafouille" sera mis en place. Ce rideau, étanche et placé devant l'ouvrage, permet d'empêcher un affaissement de l'ouvrage. L'ancien montrait des signes de vieillissement. Durant les travaux, le port restera accessible aux usagers, sauf pour la phase de la mise en œuvre du rideau "parafouille" notamment. Le sas-écluse sera condamné et le port inaccessible à tous les usagers du 10 au 14 février inclus. Durant cette période, des solutions seront proposées aux usagers habituels pour stationner dans les ports voisins de Trouville-Deauville ou le Havre entre autres. Aucune entrée ou sortie de bateaux ne sera possible pendant ces quelques jours. Le coût de ces travaux, entièrement financés par le Département du Calvados, s'élève à plus de 1 600 000 € hors taxe.