Samedi 18 août rouge sur la route

En ce qui concerne les retours, la tendance sera également orange dans le quart sud-est du pays vendredi 17 août, et sur l'ensemble du territoire le dimanche 19.



Dans ces conditions, Bison Futé conseille de contourner les grands axes du pays samedi 18, entre 10h et 20h, quel que soit le sens du déplacement.



Dimanche 19 août, dans le sens des retours, mieux vaut ne pas emprunter les grands axes, surtout entre 11h et 20h, et éviter de rentrer vers les grandes métropoles de 18h à 20h.