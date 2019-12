Le Havre. Samba Camara part aux États-Unis

Le footballeur Samba Camara profite du mercato hivernal pour quitter son club formateur du HAC. Une annonce que vient de faire l'équipe havraise.

Le défenseur qui a été formé par les Ciel et marine va en effet rejoindre les New England Revolution (États-Unis), un club de Major League Soccer. Il débutera la saison avec le club du Massachussetts, qui reprend la compétition début 2020. Le joueur de 27 ans est un pur produit havrais. Né dans la Cité océane, il a été formé par le HAC avant d'intégrer le groupe professionnel en 2016. Il a effectué son premier match pro le 1er avril 2016, lors de la rencontre HAC - Laval, et il a signé son premier contrat pro avec le HAC le 23 mai de cette même année.

Le footballeur a su s'imposer sur la pelouse mais également dans les vestiaires, puisqu'il a notamment été l'un des vice-capitaines du HAC.