Qui l'eut cru au moment d'entamer la saison de D2 de Futsal en septembre 2019 ? Sans renier le talent brut des joueurs de l'Hérouville Futsal, rien ne laissait présager sur la ligne de départ que les joueurs de la banlieue caennaise avaient un vrai coup à jouer en vue de la montée en Division 1, l'élite hexagonale.

Déplacements à Laval et Lille en 2020

Seulement, passée la phase aller et neuf matchs pleins, Driss El Arabi et ses camarades de jeu ont emmagasiné la bagatelle de huit victoires et un match nul, terminant la première partie de saison invaincus, impériaux et bien sûr au sommet du classement. Lors de leur ultime journée de l'année 2019 à Bagneux (Hauts de Seine) le sérieux a encore prévalu avec une solide victoire par six buts à deux. Les Normands ont parachevé un récital presque parfait pour partir en vacances l'esprit léger. "L'appétit vient en mangeant", glisse malicieusement le capitaine Samir Alla, international français. Mais l'expérience lui fait aussi se garder pour l'heure d'afficher un quelconque excès d'optimisme. En 2020, Hérouville devra aller défier sur leurs terres Laval actuel dauphin, et Lille Fâches qui occupe pour l'heure la troisième place. Le défi est grand c'est un fait. Et même si l'affaire semble sur les bons rails, la montée encore lointaine. Tout cela, les joueurs de l'agglomération caennaise le savent. De leur capacité à gérer les moments plus compliqués dépendra une montée qui serait un véritable exploit.