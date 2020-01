Football (Ligue 2). Avant la reprise du championnat de Ligue 2, Malherbe va rapidement savoir…

Le SM Caen sera de nouveau sur les terrains le samedi 4 janvier 2020 pour un 32e de finale de Coupe de France, qui doit n'être qu'une formalité contre Guichen (N3), équipe nettement inférieure. Mais les Caennais auront un autre programme pour la reprise du championnat la semaine prochaine, avec un autre voyage en Bretagne, cette fois à Lorient (2e). Avant ce match, Pascal Dupraz a d'ailleurs été clair : "On ne va pas pouvoir se défiler ! Mais au moins, je sais qu'on ira à Lorient avec des joueurs qui n'enverront pas leurs cousins", a lâché un coach malherbiste qui sait mieux que personne que ce début d'année 2020, qui les voit recevoir Ajaccio (4e) juste après ce déplacement à Lorient, aura une importance capitale dans le cheminement des "Rouge et bleu". Soit ça passe, soit l'objectif de la cinquième place sera déjà enterré après à peine plus d'une demi-saison.

Prise de conscience des cadres

Mais autant pour aller défier Lorient que pour tenter de battre Ajaccio, Caen va surtout devoir afficher un niveau de jeu nettement supérieur à celui observé pendant des semaines en fin d'année 2019. Même si Pascal Dupraz dit en "avoir fini avec la sinistrose" et que "le SMC est bien débout", la réalité des chiffres est là. Pour espérer attraper un cinquième rang final, Caen va devoir signer une phase retour au-dessus de 40 points, soit précisément autant que ce que compte le leader Lensois à mi-parcours. Un parcours de champion pour devenir barragiste, Dupraz y croit encore : "Il ne faut rien pour que ça reparte, et ça passe par une prise de conscience des cadres qui doivent nous tirer vers le haut." Tout est dit.

Coupe de France (32e de finale). Après avoir tiré l'AS Mûrs Érigné équipe de Régional 2, puis C'Chartres équipe de National 2, le SM Caen a bénéficié d'un nouveau tirage favorable pour les 32e de finale avec le FC Guichen, équipe de National 3. Et cette formation bretonne n'a absolument rien d'un épouvantail ! Après 11 journées en championnat, Guichen n'a gagné qu'un match, pour trois matchs nuls et sept défaites. Lanterne rouge du groupe, le FCG ne devra représenter aucune menace pour une équipe de Ligue 2. Info match. FC Guichen-SM Caen, samedi 4 janvier à 13 h.