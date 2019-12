Fécamp. Geek Over N'Over 7e édition

Le service jeunesse de la ville de Fécamp propose du lundi 23 au mardi 31 décembre la septième édition du festival Geek Over N'Over. Ce rendez-vous est très apprécié des fans de jeux vidéo d'hier et d'aujourd'hui. Un événement qui se veut convivial et familial.

7e Geek Over N'Over - Ville de Fécamp

Quel que soit votre âge, vous devriez trouver un jeu vidéo qui vous corresponde. L'occasion de retrouver flippers, consoles rétro et récentes, arcades et émulateurs. Même dans le domaine des jeux vidéo, il est possible d'être nostalgique. De plus, tous les jours, des mini-tournois sont proposés. Le festival est ouvert à tous gratuitement.

Geek Over N'Over 2019 - les 23, 26, 27 et 30 décembre (13 h 30 à 20 heures) et les 24 et 31 décembre (13 h 30 à 17 h 30) - au cinéma Le Grand Large et à la Maison des Projets de Fécamp - Gratuit.