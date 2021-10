Tendance Live Anova 2020. Le grand retour de Tryo

C'est un groupe qu'on ne présente plus. Qu'on aime ou pas Tryo, chacun a déjà fredonné au moins une fois dans sa vie les paroles de L'hymne de nos campagnes, sorti en 1998. C'était il y a plus de 20 ans, et les trentenaires d'aujourd'hui sont illico renvoyés aux heures les plus fastes de leur adolescence dès que les premières notes de ce tube résonnent…

À quelques jours de la sortie d'un nouvel album, Tryo va faire la joie des auditeurs de Tendance Ouest. Une belle promesse, alors même que cartonne actuellement sur les ondes la reprise de leurs tubes avec de grands noms de scène française : Bigflo et Oli, Claudio Capéo, Gauvain Sers, Sylvain-Boulevard des airs, LEJ, Vianney, Zaz…