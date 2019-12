Alençon. Un barrage gonflable installé pour protéger l'hôpital

En raison des fortes pluies des derniers jours en Normandie, un barrage gonflable a été installé ce dimanche 22 décembre, vers une heure du matin, tout autour de l'hôpital d'Alençon. Ce gros boudin a été déroulé sur environ 200 m par une vingtaine de sapeurs-pompiers de Nogent-le-Retrou. Il a été gonflé à l'air et rempli d'eau. Il permet "d'endiguer la lente crue de la Sarthe qui menace directement l'hôpital" explique Charles Barbier, secrétaire général de la préfecture de l'Orne.

Un pic entre six et huit heures

"Le pic de la montée des eaux a été atteint entre 6 heures et 8 heures", poursuit-il. À onze heures, c'était stable". À Alençon, on veut à tout prix éviter les événements de juin 2018. L'eau n'était plus qu'à quelques centimètres du CHIC Alençon-Mamers. La préfecture invite les habitants à ne pas trop s'approcher des cours d'eau.