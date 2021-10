Caen. Basket (N1M) : Caen termine bien l'année à Toulouse

Après la difficile victoire à domicile contre Bordeaux la semaine dernière qui n'avait pas convaincu Fabrice Courcier, une réaction était attendue en termes de contenu de la part des Cébécistes ce samedi 21 décembre à Toulouse, pour bien finir l'année 2019. En déplacement avec seulement 8 joueurs après la blessure de Maurice Acker, les Calvadosiens ont su contrôler les assauts Occitans pour s'offrir une victoire plus sereine que la précédente et aborder la rentrée de janvier à la cinquième place de leur poule de Nationale 1, mais à seulement un point du deuxième.

Le match

La solidité défensive, accouplée à une certaine efficacité offensive a permis aux Normands de prendre vite les devants dans ce match (9-19, 7'). Cet écart s'est par la suite stabilisé autour des 10 points en fin de premier quart-temps (15-25, 10').

Dans la deuxième quart, les jours de Fabrice Courcier ont poursuivi leurs efforts défensifs et agrandi leur avance, ne laissant que des miettes aux Toulousains (19-37, 16'). Les Haut-Garonnais ont par la suite limité les dégâts, et les Caennais ont pu aller aux vestiaires avec 17 points d'avance et seulement 26 points encaissés (26-43, 20').

Une victoire basée sur une défense solide

Au retour, les Cébécistes ont subi la réaction de leurs hôtes, qui sont revenus à 9 points (34-43, 23'). Mais les visiteurs ont repris leur marche en avant, et ont pu augmenter l'écart au tableau d'affichage, atteignant la barre des 20 points à 10 minutes de la fin (40-60, 30').

La fin de match a de nouveau été contrôlée de la part des Calvadosiens, qui ont pu se baser sur leur défense pour éviter un éventuel retour Toulousain. Ces derniers sont revenus à 13 points (47-60, 33'), avant que les Normands aient remis la main sur le cuir pour l'emporter de 15 points (58-73, 40').

La fiche technique

Toulouse - Caen : 58-73 (15-25, 11-18, 14-17, 18-13).

Toulouse : Départ : Coulibaly 14, Thimon 8, Queta 5, Sahraoui 6, Pothion 2. Banc : Ait Alia 4, Tajan 6, Gottin 2, Housieaux 6, Mondesir 5. Entr. : Stephane Dao.

Caen : Départ : Pfister 10, Thibedore 15, Pope 6, Bangura 11, Rigaux 17. Banc : Pierard 10, Noel 4, Dalembert. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Caennais recevront Dax (Landes) le samedi 4 janvier 2020 à 20h00 au Palais des Sports, dans le cadre de la 18ème journée de Nationale 1.