Seine-Maritime. Quelle ville accueillera le nouveau siège des ports de l'axe Seine ?

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a engagé la fusion des ports de Paris, Rouen et Le Havre. Un nouvel établissement public va voir le jour d'ici le 1er janvier 2021. Depuis, les trois villes se livrent bataille pour accueillir le siège de cet ensemble. Dernière offensive en date, celle du Havre qui a voté, le jeudi 19 décembre, une motion pour défendre l'installation du siège dans la cité océane.

Il faut dire que les enjeux sont importants pour les trois communes en termes d'emploi et d'attractivité économique. Le président de la Métropole de Rouen, Yvon Robert, propose d'ailleurs un compromis : que les emplois des cadres soient répartis entre Rouen et Le Havre. La direction informatique et de l'innovation serait notamment installée dans la cité océane tandis que la direction générale et les finances seraient positionnées à Rouen. Un plan de bataille qu'Yvon Robert a détaillé dans un courrier adressé au Premier ministre.

Concernant le port de Paris, c'est la ville de Gennevilliers qui est candidate pour accueillir le futur ensemble.