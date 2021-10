Le Havre Métropole. 497 millions d'euros pour le budget 2020

Les élus du Havre Seine Métropole ont voté le jeudi 19 décembre le budget primitif 2020. Il s'élève à 497 millions d'euros, dont 172 millions d'euros d'investissements. Pour les principales dépenses : économie, tourisme, enseignement supérieur (61 M€), mobilité, voirie (111 M€), eau, assainissement (64 M€), santé, habitat, eaux pluviales (49 M€) et collecte, recyclage (47 M€). Concernant les différentes taxes, la communauté urbaine maintient à 0 % la part intercommunale de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Pour l'eau, à cause des différents modes de gestion issus des trois anciennes communautés de communes, les tarifs vont rester stables pour 87 % des habitants. Pour les autres, la hausse sera contenue entre 0,6 et 1,2 %. Enfin, les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères resteront stables.