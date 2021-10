Rouen. Willy Rovelli au Théâtre à l'Ouest

Après avoir sillonné la France et la Normandie pour la parution de son ouvrage Dans 3 minutes j'ai fini, qui regroupe ses meilleures chroniques radio, Willy Rovelli revient sur scène avec un nouveau spectacle, N'ayez pas peur. Pendant 1 h 30, l'humoriste aborde avec humour toutes nos peurs quotidiennes : l'avenir du climat, l'utilisation de la voiture électrique ou encore la consommation des produits bio.

Il nous a accordé quelques instants pour évoquer son spectacle.

On rit, et on apprend aussi des choses face à Willy Impossible de lire le son.

Vous découvrirez la véritable personnalité de Willy Rovelli, à la fois sincère et moqueur, et toujours gentil dans l'âme. Il n'hésitera pas non plus à aborder des sujets parfois glissants.

Un message qui vient du coeur Impossible de lire le son.

C'est son point de vue, mais pas une peur pour le coup. Sa véritable phobie, la voici.

Certains ont peut-être la même phobie ? Impossible de lire le son.

Finalement, N'ayez pas peur est aussi un message d'espoir, d'encouragement et de prise de conscience de soi-même. Et c'est avec beaucoup de volonté que Willy a décidé de retourner sur les planches après quelque temps pour se ressourcer et faire le point sur ses envies. Il exprime lui-même cette motivation : "Je suis très heureux de jouer (...) J'avais peur de ne plus avoir envie, mais l'envie est revenue."

Dès cet hiver, Willy Rovelli sera aussi sur vos écrans de télévision : entre autres, il endossera le rôle d'un directeur de parc d'attractions, Boyarland. Le programme du même nom sera présenté par Olivier Minne, et diffusé sur France 2.

Boyardland Impossible de lire le son.

Rien de tel qu'une bonne dose de rire cet hiver pour oublier les courtes journées, le froid et le quotidien. Pour décompresser et entamer l'année 2020 du bon pied, n'hésitez pas à vous rendre au Théâtre à l'Ouest de Rouen, le vendredi 27 ou le samedi 28 décembre.

La billetterie est ouverte sur theatrealouest.fr.