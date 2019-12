Le Mont-Saint-Michel. Mouvements sociaux : le tourisme en péril ?

Le Mont-Saint-Michel est un très haut lieu du tourisme en Normandie. Le mouvement social qui se prolonge, notamment dans les transports, n'a pas encore eu d'impact important sur l'hôtellerie et la restauration. Trois séminaires ont été annulés dans les établissements appartenant à la société Sodétour, au pied du Mont, alors que cette période est la plus calme de l'année. Mais les professionnels tendent le dos, les semaines de Noël et du Nouvel An sont des moments très fréquentés. Les réservations sont au plus haut, mais on ne note pas d'annulation en masse pour le moment, selon Hervé Bierjon directeur de l'office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie.

Après une année touristique exceptionnelle avec les festivités liées au 75e anniversaire du Débarquement, tous espèrent que ces fêtes de fin d'année ne seront pas gâchées, alors que personne ne sait comment va évoluer le conflit.

Un éclairage particulier et ponctuel pour la merveille

Ce jeudi 19 décembre, à 18 heures 15, en clôture des animations proposées par l'ensemble des acteurs de la Baie du Mont-Saint-Michel marquant le 40e anniversaire de l'inscription du Mont-Saint-Michel et sa baie sur la liste du patrimoine mondial, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel s'habillera d'un éclairage ponctuel et exceptionnel en l'honneur de cet événement que chacun est invité à venir voir, dès la tombée de la nuit.