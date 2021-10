Rouen. La garde à vue de Vincent Crase a été levée

La garde à vue de Vincent Crase, proche d'Alexandre Benalla, à l'hôtel de police de Rouen, a été levée mardi 17 décembre dans l'après-midi. Il avait été interpellé plus tôt dans la journée à son domicile de Louviers dans une enquête pour "corruption" ouverte, pour un contrat de sécurité signé entre sa société et un oligarque russe. Joint par l'AFP, l'avocat de Vincent Crase, Me Christian Saint-Palais, a confirmé cette levée de garde à vue sans préciser quelles suites avaient été données à la procédure.