Manche. Mouvement social : manifestations annoncées dans six villes

Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, fragilisé par des révélations sur ses mandats non déclarés, a démissionné ce lundi 16 décembre, à la veille d'une nouvelle manifestation nationale, et sans compromis en vue. L'intersyndicale manifestera dans six villes manchoises.

Un premier rassemblement dès 6h30 est annoncé au carrefour des luttes à Cherbourg, avant une manifestation à 13h30, rassemblement à 10h30 sur la Plage verte de Saint-Lô avant de manifester, rendez-vous également à 10h30 place de la mairie à Coutances, place Carnot à Avranches et devant la gare de Carentan, manifestation à Granville à 14h30, rassemblement place du Calvaire.

Réunis en assemblée générale extraordinaire ce lundi 16 décembre, les avocats du barreau de Coutances-Avranches ont décidé à l'unanimité de s'associer aux actions et mobilisations contre la réforme des retraites.