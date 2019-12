Caen. Comment ouvrir une huître sans se blesser ?

L'huître est un crustacé souvent très apprécié au réveillon. Voici quelques conseils d'un spécialiste pour éviter de terminer à l'hôpital un 24 décembre. Première étape : bien tenir l'huître à plat dans le creux de votre main. Ensuite, "vous partez au trois quart de l'huître, sur la droite. Il faut vraiment y aller doucement pour la décoller avec le bout du couteau", explique Guillaume, pêcheur. Le couteau doit être pointu et non dentelé. "Une fois ouverte, grattez-la pour enlever les petits éclats de coquilles". Un zeste de citron et hop, dégustez !