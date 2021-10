Centre-ville. Le château mis en lumière

Le château de Caen se refait une beauté en cette fin d'année 2019. Depuis samedi 14 décembre, il est illuminé de bleu dès la tombée de la nuit sur les remparts, de la tour Puchot à la tour Mathilde. "Les tours servent de 'balises urbaines'. Il fallait remettre en valeur ce château qui est un emblème du centre-ville", soutient Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe chargée de la culture et des monuments historiques.

Aménagements paysagers et immobiliers

"L'idée est de rendre le château visible et lisible dans la nuit caennaise, sans devenir un photophore dans la ville", indique Luc Peirolo, architecte en charge de la mise en lumière. Dans ce projet, la Ville de Caen a notamment fait attention à réduire son empreinte sur l'environnement, puisque la consommation d'énergie liée à l'éclairage sera réduite de 80 %. Hormis l'éclairage, c'est aussi tout l'extérieur environnemental qui a été modifié. Les pelouses ont été refaites, une centaine d'arbres ont été plantés et du mobilier urbain a été ajouté. Vingt et un bancs et sept chaises longues ont été installés pour pouvoir flâner sur la butte Saint-Pierre à l'arrivée des beaux jours. "Les cheminements piétons ont aussi été repensés, afin de favoriser la promenade", ajoute le maire, Joël Bruneau. Montant total de l'opération : 2 450 000 €.