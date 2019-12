Ligue 1: battu par Rennes, Lyon n'en finit plus de s'enfoncer

Battu à domicile par Rennes sur un but du jeune Eduardo Camavinga (1-0), Lyon n'en finit plus de décevoir et se retrouve à dix points de Marseille (2e) et à six longueurs de Lille (3e), après une prestation peu convaincante, dimanche en 18e journée de L1.