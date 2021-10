Pink : Lily Allen, Eminem et Nate sur son album

Le 17 septembre, la chanteuse américaine Pink dévoilera son sixième album. Un disque très attendu qui fera suite à "Funhouse", sorti en 2008. Succès en bacs, ce dernier opus s'est écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde et compte une panoplie de tubes dont "So What" et "Sober". Depuis, la chanteuse a publié en 2010 un best-of regroupant tous ses singles ainsi que trois titres inédits parmi lesquels le single "Funckin' Perfect" dont le clip avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque.

Elle s'apprête donc à publier son nouvel opus "The Truth About Love". Quelques informations ont été dévoilées... Si l'on savait que la chanteuse Lily Allen a posé sa voix sur l'un des titres, on apprend qu'elle n'est pas la seule puisque le rappeur Eminem et le chanteur Nate du groupe fun ont également participé à un featuring.