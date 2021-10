Le Havre. Réforme des retraites : le mouvement se durcit

Couvrir un mouvement social est parfois sportif. Le jeudi 12 décembre, au Havre, il n'y a pas eu de marche ou de manifestation contre le projet de réforme des retraites, mais des actions de blocage sur les routes. Alors, nous avons dû laisser notre voiture sur le pont 7 bis pour aller jusqu'à la route industrielle bloquée par les manifestants, par des pneus et des palettes. Six kilomètres parcourus (il y a pire) pour interroger les grévistes, mais aussi les conducteurs des voitures et des camions stationnés en plein milieu de la 2x2 voies. Impossible de rouler. Une action qui a impacté Sébastien, un chauffeur de poids lourd, qui doit livrer des voitures neuves. S'il se retrouve dans l'impossibilité de les emporter chez ses clients, le jeudi 12 décembre, il retentera sa chance, le vendredi 13 décembre. Jour de chance ou de malchance, le vendredi 13 ?

"Sébastien, chauffeur de poids lourd, n'a pas pu livrer les voitures qu'il transporte" Impossible de lire le son.

En tout cas, la lutte n'est pas finie. Pour François Dubois, l'un des membres du bureau de l'union locale CGT d'Harfleur, de nouvelles opérations pour paralyser l'économie pourraient avoir lieu prochainement au Havre. La CGT souhaite le retrait pur et simple de cette réforme.