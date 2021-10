Le Havre Métropole. Travaux de maintenance dans les piscines

Dans le cadre de l'entretien annuel des piscines, Le Havre Seine Métropole procède à l'arrêt technique du complexe aquatique de la Belle étoile à Montivilliers du samedi 14 décembre au soir jusqu'au dimanche 12 janvier 2020 inclus. Comme tous les ans, c'est l'occasion de vidanger les bassins et de les nettoyer. La fermeture de l'établissement est prolongée afin que les services de la communauté urbaine procèdent à des travaux d'amélioration de la performance énergétique. D'autres arrêts techniques sont prévus sur d'autres piscines de l'agglomération. Les bassins de G'Do (Gonfreville-l'Orcher) vont être vidangés du 23 décembre au 5 janvier. L'Aquabowling des Falaises (Criquetot-l'Esneval) et l'Effet bleu (Saint-Romain-de-Colbosc) fermeront les 24 et 31 décembre à partir de 13 heures et les 25 décembre et 1er janvier.