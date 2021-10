Open de tennis. Jules Marie défiera Jo-Wilfried Tsonga en finale

Le premier match de la soirée du mardi 10 décembre 2019 à l'Open de Caen opposait Jules Marie à Benoît Paire, tous deux habitués du tournoi. Le premier set est largement en faveur du Normand, vainqueur de Pablo Andujar en quart, qui l'emporte en trente minutes 6-2. Le deuxième set est beaucoup plus disputé mais Jules Marie finit par s'imposer après 1h25 de jeu (6-2, 7-6). Le Caennais jouera la finale de l'Open de Caen mercredi 11 décembre et tentera de conclure son beau tournoi.

Benoît Paire après sa défaite contre Jules Marie

Jules Marie après sa victoire face à Benoît Paire

Tsonga facile face à Bourgue

L'autre demi-finale de cet Open de Caen voyait Jo-Wilfried Tsonga défier Mathias Bourge. Tsonga, double vainqueur du tournoi (2015 et 2016) remporte le premier set par 6 jeux à 3 en 33 minutes. Après quelques soins médicaux, Mathias Bourgue revient sur le court pour le deuxième set avec plus d'envie. Malgré ces bonnes intentions, Jo-Wilfried Tsonga balaye cette fin de rencontre et l'emporte (6-3, 6-2). Le Manceau rejoint Jules Marie en finale de l'Open de Caen qui se déroulera le mercredi 11 décembre.

La réaction de Mathias Bourgue : "C'était dur, j'avais très mal à la hanche donc j'avais du mal à me déplacer. Je suis tombé sur un Jo-Wil qui joue super bien au tennis et puis dès que c'était un peu moins bien pour moi et bien lui, il poussait. Il m'a surclassé, il est vraiment très fort."

La réaction de Jo-Wilfried Tsonga : "Toutes les périodes sont bonnes à prendre pour moi. Cet Open comme un autre, j'en profite. Je donne le meilleur de moi-même et je profite. Je suis très heureux d'être là. Je suis content de jouer et de profiter. Demain je vais jouer un très bon joueur qui est chez lui donc je sais très bien que si je ne suis pas à fond, il a des chances de gagner."

Jimmy Devaux remporte la 4e série

Le dernier match de la soirée mettait en lumière la finale amateur 4e série. Très vite, le pongiste, Jimmy Devaux prend le dessus sur Antoine Morin et remporte le premier set en 30 minutes, 6-0. Le set suivant est dans la continuité du premier, l'ancien joueur du Caen TTC s'impose facilement 6-0, 6-2 face à son adversaire.

Le programme de la 4e journée

14h - 18h : Opération "Open Club".

19h20 : Double Jean Helbert - Allianz (les deux meilleurs joueurs du TC Rouen affrontent les deux meilleurs joueurs du TC Caen)

À partir de 20h :

Finale Hommes du 13e Open de Caen : Jules Marie affronte Jo-Wilfried Tsonga.