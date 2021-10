Football (Ligue 2) . Caen va défier Rodez pour recoller au peloton

Ce sera forcément un moment spécial pour Pascal Dupraz, vendredi 13 décembre, au moment de pénétrer dans cette ex-région Midi Pyrénees, lieu d'un Stadium de Toulouse théâtre d'exploits pour le coach normand. Mais cette fois, l'enceinte ne sera pas parée de violet comme pour le matchs du "Téfécé". Et pas question pour le cornac, désormais caennais, de se tromper d'objectif. Aujourd'hui, c'est Caen le sujet et Rodez l'adversaire.

"On est allés crescendo"

Après une qualification en Coupe de France à Chartres, dont le contenu a encore laissé grandement à désirer (0-1), Pascal Dupraz est clair : "Ce match, on le met à part dans le cheminement." Ce que le coach veut, c'est revenir sur la trajectoire qu'il juge être la bonne pour son équipe : "Jusqu'à maintenant, on est toujours allés crescendo en s'améliorant dans le jeu et on a emmagasiné de la confiance." Dix matchs, voilà la série d'invincibilité en cours pour le SM Caen, toutes compétitions confondues. Face à une équipe de Rodez promue, qui n'a plus gagné depuis le mois d'octobre en championnat et ne cesse de glisser, prendre un point semble minimal pour une formation calvadosienne qui elle, navigue au strict inverse. D'ailleurs, Pascal Dupraz ne cesse d'encourager son groupe à chacune de ses déclarations, en cette fin d'année 2019. Avant de recevoir Clermont pour boucler la phase aller, le mentor le clame : "À défaut de surprendre les autres, cette équipe va se surprendre, c'est le plus important !"



Coupe de France. Le tirage des 32e de finale de Coupe de France a eu lieu lundi 9 décembre, et le Stade Malherbe de Caen est passé entre les gouttes des potentiels gros tirages en se voyant offrir un voyage en Bretagne pour affronter le FC Guichen, en Ille-et-Vilaine. Cette équipe est dernière du groupe K de National 3 avec un seul succès en dix rencontres. Pour les quatre autres clubs, normands, le sort a été moins clément. Rouen (N2) et Dieppe (N3) recevront respectivement Metz et Angers, deux clubs de Ligue 1. Gonfreville (N3) ira à Saint-Brieuc (N2) et Granville (N2) ira à Versailles (N3). Les matchs auront lieu du 3 au 6 janvier 2020.