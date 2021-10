Football. QRM sorti de la Coupe de France

Quevilly Rouen Métropole avait pourtant été prévenu. Le club de National 3 de Prix-les-Mézières qui est la seule équipe à avoir marqué un but à Sedan cette saison n'est pas à prendre à la légère. Et malgré cela, les Rouges et Jaunes voyaient les joueurs de Prix-lès-Mézières profiter d'une erreur défensive dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour inscrire le premier but de la partie sur corner. alors que la domination avait été globalement du côté normand pendant les 45 premières minutes. Malgré l'expulsion de Richard Samnick à la 63e minute, les joueurs de Manu Da Costa parvenaient à égaliser à la 71e minute sur un coup franc direct obtenu par Gaétan Laura et transformé par Moussa Guel. Pensant avoir fait le plus dur, les Normands allaient concéder un penalty à la 85e minute de jeu qui leur sera fatal avant d'encaisser un troisième but anecdotique dans les arrêts de jeu du match.

Se concentrer sur

le championnat

Éliminés de la Coupe de France aux portes des 32e de finales, les joueurs de QRM vont pouvoir se concentrer sur le championnat de National où leur série d'invincibilité de quatre matches sans défaite est toujours en cours (deux victoires et deux matches nuls). Pour la poursuivre, il faudra aller briller sur les installations synthétiques du Red Star 93 vendredi 13 décembre lors de la 16e journée de National. Cinquièmes au classement et aux portes du podium à un point, les Franciliens viennent de perdre sur la pelouse de Lyon-Duchère. Peut-être le bon moment pour aller chercher trois points importants en vue de sortir de la zone rouge.