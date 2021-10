Manche : quatre morts et quatre blessés dans une collision

Effroyable accident de la route, une collision entre trois voitures a provoqué la mort de quatre personnes dont deux adolescents, et quatre blessés dont deux graves dont une fillette de 11 ans.

L'accident s'est produit en début d'après-midi vers 14h, à Saint-Christophe-du-Foc sur la RD 650 u nord de la commune des Pieux (Manche).

Parmi les personnes décédées, deux adolescents âgés de 16 ans et 14 ans, une femme de 45 ans et un homme âgé de 38 ans. Parmi les deux blessés graves, une femme de 36 ans a été héliportée vers le CHU de Caen, et une fillette de 11 ans, médicalisée sur place a été transportée vers le centre hospitalier Pasteur de Cherbourg.

45 sapeurs-pompiers de 6 centres de secours ont été engagés sur cet accident mortel.

Les circonstances de ce terrible drame restent à établir, une enquête a été ouverte par la gendarmerie.