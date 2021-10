Manche. Prudence : fortes rafales sur les côtes

Gare aux promeneurs en ce mois de décembre. La Préfecture maritime de la Manche a signalé ce vendredi 6 décembre l'apparition de plusieurs avis de grand frais et de coup de vent sur toute la façade Manche et mer du Nord dans la nuit de dimanche 8 décembre - minuit - jusqu'au lundi 9 décembre en fin d'après-midi. L'impact du vent, de secteur sud-ouest puis nord-ouest en fin de période, sera important. Les rafales les plus importantes atteindront les 92-102 km/h, et le risque d'atteindre les 111km/h reste élevé. Prudence donc. Pour les plaisanciers, il est conseillé de reporter tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique. Même son de cloche pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs... Pour rappel, composez le n°196 par téléphone pour alerter le CROSS de tout problème dont vous êtes victime ou témoin.