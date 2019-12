Bolbec. Municipales 2020. Dominique Métot ne se représente pas

Dominique Métot, maire de Bolbec, a décidé de ne pas se représenter aux municipales de 2020. Il l'a annoncé début octobre. L'élu explique que "cette décision a été difficile à prendre tant j'ai à cœur les préoccupations personnelles des habitants". Dominique Métot, maire depuis 2008, avait été réélu dès le premier tour en 2014.

À 63 ans, l'élu veut consacrer du temps à sa femme et à son fils. Pour autant, Dominique Métot assure ne pas mettre un terme à ses engagements politiques (toujours en dehors des partis). Il sera présent comme conseiller municipal sur la liste "Bolbec Ensemble continuons". Une liste qui sera menée par Christophe Doré, le président de la Chambre des métiers. Un homme que Dominique Métot a "choisi". "Christophe, 11 ans plus jeune que moi mais expérimenté, est artisan commerçant coiffeur à Bolbec depuis 20 ans. Il est l'homme qui va poursuivre et intensifier l'élan impulsé par mon équipe".